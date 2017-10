Belize firması online alışveriş siteleri için ürün talep ediyor

13 Ekim 2017

Belize’den irtibata geçen bir online alışveriş firması, kendileri için dropshipping tarzında her çeşit giyim ürünleri, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, ayakkabı çeşitleri, cep telefonu aksesuarları vb. ürünler konusunda çalışabilecekleri Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs:

We request providing us with Dropshipping Suppliers for Clothes, toys, stationary, shoes, mobile accessories, etc.

Best Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372939_womens-casual-wear-items-request-from-belize

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

