ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • İhracat
  • Belize firması online alışveriş siteleri için ürün talep ediyor

Belize firması online alışveriş siteleri için ürün talep ediyor

Belize’den irtibata geçen bir online alışveriş firması, kendileri için dropshipping tarzında her çeşit giyim ürünleri, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, ayakkabı çeşitleri konusunda çalışabilecekleri Türk tedarikçiler aramaktadır.

Belize firması online alışveriş siteleri için ürün talep ediyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Belize’den irtibata geçen bir online alışveriş firması, kendileri için dropshipping tarzında her çeşit giyim ürünleri, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, ayakkabı çeşitleri, cep telefonu aksesuarları vb. ürünler konusunda çalışabilecekleri Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs:
We request providing us with Dropshipping Suppliers for Clothes, toys, stationary, shoes, mobile accessories, etc.
Best Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372939_womens-casual-wear-items-request-from-belize

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

ihracat turkishexporter Belize online alışveriş sitesi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.