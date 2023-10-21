"Bilimsel ihracat, küresel pazarda rekabeti ve potansiyeli artırır

Filiz DEMİRBİLEK

Türkiye’deki ihracatçı firmaların karşılaştıkları zorlukların en başında küresel ekonomik dalgalanmalar geliyor. İşletmeler yabancı pazarlarda rekabet ortamında kayıp yaşamamak adına geleneksel çözümler yerine bilimsel ihracata yöneliyor. Malogra Danışmanlık Kurucu Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç, işletmelerin bilimsel ihracata yönelmeleri adına 7 yıldır danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

İnanç, “Otomasyon sistemleri, tekstil, ev tekstili, paslanmaz çelik, ısıtma ve soğutma sistemleri, güvenlik sistemleri, mobilya ve gıda gibi sektörlere hizmet veriyoruz. Danışmanlık verdiğimiz işletmelerin bazıları hiç ihracata başlamamıştı, bu çalışma ile ihracata adım atıp döviz geliri elde etmeye başladılar. Zaten hali hazırda ihracatı olan firmalar ise ihracat miktarlarını yüzde 57’ye varan oranda artırdı. Yaklaşık 200 ülke çapında yaptığımız detaylı pazar araştırmalarıyla bilimsel bir ihracat yapmak isteyen işletmelerin hızla yol almasını sağlıyoruz” dedi.

İhracat yapabilmek ve yurt dışı geliri elde etmenin bir işletmenin büyümesi ve finansal ilerlemesi için oldukça önemli olduğunu söyleyen İnanç, deneme yanılma yöntemi yerine bilimsel yöntemlerle ihracata odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. İnanç, “Bilimsel ihracat, bizlere bir ürün grubundaki genel tabloyu gösterirken hem hangi ülkeyi önceliğimize almamız gerektiği konusunda karar vermemizi sağlıyor hem de ilgili ülkedeki potansiyel alıcıların tespit edip onlara ulaşmak için tüm veriyi bize sunuyor" diye konuştu.