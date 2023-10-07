Birim fiyat arttı, ihracat %14.2 düştü

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin de yer aldığı ‘TR-METALENDEKS’ eylül ayı sonuçları açıklandı. Bir önceki aya oranla miktar ve değer olarak gerileyen endekste, kilogram başına birim fiyatlar TL’deki düzeltme sonrası 4,31 dolardan 4,40 dolara çıktı. Hırdavat ve armatür ihracat birim fiyatları artarken, bakır, alüminyum ve döküm fiyatları sınırlı ölçüde geriledi. Mutfak ihracat birim fiyatları ise eylül ayında değişmedi. Yurtdışı pazarlardaki daralma, artan rekabet ve fiyat indirim baskılarına rağmen metal sanayinde ihraç birim fiyatlarının yükselmesinin önemli olduğu kaydedildi. Endeksin eylül ayı sonuçlarına göre, 2023 yılının ilk yarısında demir-çelik ihracatı değer olarak yüzde 17 ve metal sanayi ihracatı ise yüzde 12 daraldı.

"15 puan indirim olumlu ancak yetersiz"

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatının eylül ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 14,2 düşüşle 1 milyar dolar olduğunu kaydetti. 6 Şubat’ta yaşanan deprem nedeniyle sektördeki ihracat kaybının 350-400 milyon dolar olduğunu açıklayan Tecdelioğlu, demir sektörü de dahil edildiğinde kaybın 2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sipariş alınan müşteri sayısında genel bir daralma eğilimine girildiğini dile getiren Tecdelioğlu, “Alınan ihracat siparişlerindeki kar marjları artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içinde" diye konuştu. Çetin Tecdelioğlu, İhracatçının rekabet gücünü kaybettiren finansman, enerji, işçilik gibi maliyetlere dikkat çekti. Tecdelioğlu, “Enflasyonist bir ortamda Merkez Bankası’nın reeskont kredi faizinde 15 puan indirmesi önemli bir adım, ancak yüzde 30-31 faizle kredi kullanmak yine de yüksek bir maliyet. Beklentimiz KGF’den kefalet karşılığı kredi desteği sağlanması” diye konuştu.