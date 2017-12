Birleşik Arap Emirlikleri firması çipura satın alacak

29 Aralık 2017

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket, taze çipura balığı ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are **** group , located in UAE, Abu Dhabi

looking for seafood supplier

fresh seabream

kindly provide us your best quotation

Regards,

Aisha

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377659_fresh-seabream-fish-to-supply-in-united-arab-emirates

