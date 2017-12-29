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Birleşik Arap Emirlikleri firması çipura satın alacak

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket, taze çipura balığı ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri firması çipura satın alacak
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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket, taze çipura balığı ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are **** group , located in UAE, Abu Dhabi
looking for seafood supplier
fresh seabream
kindly provide us your best quotation
Regards,
Aisha

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377659_fresh-seabream-fish-to-supply-in-united-arab-emirates

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

taze çipura Birleşik Arap Emirlikleri turkishexporter ihracat

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