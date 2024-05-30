Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’den buzdolabı almak istiyor!
B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a BAE’den ithalat ilanı bırakan bir firma, Türkiye’den buzdolabı satın alacak.
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TurkishExporter'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden yazan ithalatçı firma Türkiye'den 500 adet buzdolabı alacağını bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri Pazarına Buzdolabı İhracatı Yapmak İsteyenler İçin:
Buzdolabı ihracatı ile ilgilenen Türk üreticiler, BAE’li ithalatçı firma ile iletişim kurmak ve ihracat süreçlerini başlatmak için buradan detaylı bilgiye ulaşabilirler: