Bolat: Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı nisanda yüzde 22,7 azaldı

2024 Nisan ayında ithalatımız yüzde 4,0 oranında artarak 29,1 milyar dolar olurken, yılın ilk dört ayında ithalatımız yüzde 9 oranında düşerek 113,1 milyar dolar olmuştur. 2024 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız yüzde 5,7 oranında azalarak 350,6 milyar dolar olmuştur.

2023 yılı Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Nisan ayında 5,8 yüzde puan artışla yüzde 73,5’e yükselmiştir.

İhracattaki artışa vurgu yapan Bakan Bolat: “2024 yılının ilk dört ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 oranında azalarak 30,2 milyar dolar olmuştur.” dedi.

Dış ticaret açığı 27,3 milyar dolar azaldı

Yıllıklandırılmış bazda ise 2023 Nisan ayında 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı Nisan ayı itibari ile 27,3 milyar dolar azalarak (yüzde 22,7 oranında azalış) 93,0 milyar dolara gerilemiştir.

Dış ticaretteki olumlu tablonun devam edeceğini dile getiren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: “2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Katma değer, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejiler ile Türkiye’nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz.” dedi.