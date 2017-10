Bolivya pazarı için oto bakım ürünleri ithal etmek istiyor

17 Ekim 2017

Bolivya’dan iletişime geçen bir firma, Türkiye’den oto bakım ürünleri ve aksesuarları ithal etmek istediklerini belirterek İspanyolca dilinde iletişim tercih ettiğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Our company is looking for suppliers in Turkey for automotive care products and accessories.

Question I can send mails in Spanish, thanks

regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/373192_auto-care-products-and-accessories-required-in-bolivia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact