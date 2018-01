Bolivyalı firma toptan inşaat demiri satın alacak

11 Ocak 2018

Bolivya’dan irtibata geçen bir firma, farklı çaplarda inşaat demiri satın almak istediklerini, bu amaçla 9-13 Ocak tarihlerinde İstanbul’da olacaklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Corrugated steel bars rebars to export from Turkey to Bolivia

We are a company from Bolivia, we are interested in buying corrugated steel bars (deformed bars) in different thicknesses.

We need to know price, payment terms and delivery time.

We will be in Istanbul between January 9 and 13, it would be a pleasure to visit them and get to know each other personally.

Best regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381537_corrugated-steel-bars-rebars-to-export-from-turkey-to-bolivia

