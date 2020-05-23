BOREL Avrupa ve ABD yolcusu

23 Mayıs 2020

MEHMET KARA

Eti Maden tarafından geliştirilip üretilen ve bugüne kadar 500 bin litre satış yapılan borlu el dezenfektanı BOREL’in ihracatına da başlanıyor.

Eti Maden tarafından geliştirilen geçtiğimiz ay satışına başlanan ve 16 Nisan’da satışa sunulan borlu el dezenfektanı BOREL’in yoğun ilgi ile karşılaştığı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre vatandaşlar BOREL’i ağırlıklı olarak ulusal ve yerel zincir marketlerden satın almayı tercih ediyor. BOREL, Türkiye’nin milli e-ticaret sitesi epttavm.com başta olmak üzere farklı platformlarda internet üzerinden de satılıyor.

Yarım milyon litre satıldı

Piyasaya ilk sürülen 100 ml’lik BOREL ürünlerinden bugüne kadar 4 milyon adet satıldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda gerekli hijyeni sağlamada kullanılmak üzere üretilen 1 ve 5 litrelik BOREL’ler satışa sunuldu. Büyük boy BOREL ambalajlarında da bugüne kadar yaklaşık 100 bin litre ürün satışı gerçekleşti. Böylece toplamda 500 bin litrelik BOREL satışı gerçekleştirilmiş oldu.

Avrupa ve ABD yolcusu

BOREL’e özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun talep geldi. Gelen bu talep doğrultusunda BOREL’in ihracatıyla ilgili çalışmalara başlandı. Bu kapsamda öncelikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri hedef ihracat pazarları olarak belirlendi. İkinci aşamada da ürünün ABD ve Orta Doğu ülkelerine satışı hedefleniyor.

Alkol oranı yüzde 70'in üstünde

BOREL el dezenfektanı; etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluşurken, BOREL COVID-19’a karşı da oldukça etkili bir ürün. Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların COVID-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtirken, BOREL’deki etil alkol oranının yüzde 70’in üzerinde olduğu biliniyor. Aynı zamanda etil alkol ve borun bakterilere ve bazı virüslere karşı etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunurken, BOREL’in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bulunuyor.