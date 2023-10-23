Bosna Hersek, ofis sandalyeleri satın alacak

Bugün Balkan Yarımadası’nda bulunan Bosna Hersek’ten mobilya sektörünün dikkatini çekecek bir alım ilanı e-ihracat platformu TurkishExporter’da paylaşıldı. Yazılım alanında faaliyet gösteren Bosna Hersekli ithalatçı ofis sandalyeleri satın almak istiyor. Türk üretici firmalara ulaşmak isteyen firma, fiyat teklifi için WhatsApp numarasını, mail adresini ve web sitesini alım ilanın detayında paylaştı.

İlan ile ilgilenen ihracatçılar, bu ithalatçının iletişim bilgilerine erişmek için Forie’de demo hesap açarak bu ilana erişebilir.