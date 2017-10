Brezilyalı firma düzenli miktarda pamuk ipliği alacak

13 Ekim 2017

Brezilya’dan iletişime geçen bir satınalma ajansı, 2 adet müşterinin talebi doğrultusunda aylık 3x20ft konteyner miktarında pamuk ipliği ithal etmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs,

We are a Brazilian buyer agent and two of our customer is looking for cotton yarn, best quality.

We intend to buy 3 x 20cntr per month.

Please, give us the contact of your best manufacturer of this kind of yarn.

Thanks and regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372870_cotton-yarns-regular-buy-inquiry-from-brazil

