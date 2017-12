Brezilyalı firma traktör koltuğu ithal edecek

25 Aralık 2017

Brezilya’da mukim tarım traktörleri yedek parçaları satmakta olan bir firma, Türkiye’den rekabetçi fiyatlarla traktör koltuğu ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I need to find great prices on Tractor Seats.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378456_tractor-seats-prices-required-in-brazil

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

