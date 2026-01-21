Brezilya’nın kahve ihracatı 15,6 milyar dolara ulaştı

Brezilyalı ihracatçılar birliği Cecafe’nin raporuna göre ülkenin 2025 yılı kahve ihracat geliri 15,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu rekor, ihracat hacmindeki düşüşe rağmen geldi.

Raporda, 60 kilogramlık çuvallar üzerinden ölçülen toplam kahve ihracatının (instant kahve dahil) 2025 boyunca yaklaşık yüzde 21 azalarak 40 milyon çuvala gerilediği belirtildi. Bir önceki yıl olan 2024’te ihracat miktarı 50,6 milyon çuval ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Fiyatlar yüzde 57 arttı

Gelirdeki yükselişin temel nedeni ise fiyatlar oldu. Cecafe’ye göre 2025’te ortalama kahve fiyatı yaklaşık yüzde 57 artarak çuval başına 389,17 dolara çıktı. Cecafe Başkanı Marcio Ferreira, Brezilyalı üreticilerin teknoloji, inovasyon ve kalite yatırımlarını sürdürmesinin, ülke kahvelerinin standardını ve dolayısıyla değerini artırdığını vurguladı.

ABD tarifeleri ihracat rotasını değiştirdi

2025’te Brezilya kahvesinin ihracatında dikkat çeken başlıklardan biri de ABD ile yaşanan gümrük vergisi gerilimi oldu. Rapora göre ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik süreçleri “cadı avı” olarak nitelendirerek Brezilya ürünlerine yüzde 50 tarife getirdi.

Daha sonra kahve dahil bazı gıda ürünlerinde bu karar geri çekilse de, yaklaşık dört ay süren ek maliyet dönemi Brezilya’nın ABD’ye ihracatını ciddi biçimde etkiledi. Cecafe, bu süreçte ABD’nin Brezilya kahvesinde en büyük pazar olmaktan çıkıp Almanya’nın gerisine düştüğünü aktardı. Ferreira, ağustos başı-kasım sonu döneminde ABD’ye sevkiyatların yüzde 55 düştüğünü söyledi.

Arabica ve Robusta’da gerileme

2025 genelinde yeşil kahve ihracatı da yaklaşık yüzde 22 düşerek 36,3 milyon çuvala indi. Aralık ayı verileri ise düşüşün yıl sonunda sürdüğünü gösterdi. Buna göre Aralık 2025’te yeşil kahve ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 geriledi. Arabica ihracatı yüzde 10 düşüşle 2,63 milyon çuval olurken, Robusta sevkiyatı yüzde 61’den fazla azalarak 222 bin 147 çuvala indi.

2026 beklentisi 40 milyon çuvalın üstü

Cecafe, 2026’ya dair daha iyimser bir tablo çiziyor. Ferreira, Brezilya hasadındaki toparlanma sinyallerine dayanarak ihracatın yeniden artmasını ve 40 milyon çuvalın üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti. Önümüzdeki üç ayın ise mevcut ürün için kritik olacağı ve yakından izleneceği ifade edildi.