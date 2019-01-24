BTSO, gıda sektörü için Dubai’de ticaret merkezi açacak

24 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda yürütülen Türk Ticaret Merkezleri projesinde paydaş olarak yer alan ilk oda olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin hizmetine sunmak amacıyla Dubai’de Türk Ticaret Merkezi açmak için çalışmalara başladı. Projeye ilişkin bilgilendirme toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Küresel Fuar Acentesi tarafından organize edilen toplantıda konuşan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Türk Ticaret Merkezi’nin Dubai’deki fuar alanının hemen yanında yer alan Dubai Dünya Ticaret Merkezi (DWTC) bölgesinde konumlandırılacağını açıkladı.

“Firmalar için büyük fırsat”

Bursa’nın önemli bir tarım ve gıda şehri olduğunu kaydeden Murat Bayizit, Dubai’deki Türk Ticaret Merkezi ile sektörün ihracatına ivme kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. TTM’lerin Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın geliştirilmesine yönelik en nitelikli desteklerden biri olduğunu belirten Bayizit, “Türk Ticaret Merkezi, dış pazarlara açılmak isteyen firmalarımız için önemli bir fırsat. Bu merkezler için yıllık 1,5 milyon dolara kadar kira desteği, 300’er bin dolar tanıtım ve dekorasyon desteği sağlanıyor. İhracat potansiyeli taşıyan ancak yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışında ofis açma imkanı olmayan firmalarımız, TTM’ler aracılığıyla ürünlerini yılın tamamında tanıtma şansı elde edecek” dedi.

TTM’ye süpermarket dizaynı

Türk Ticaret Merkezi Projesi’nin sektörel bazda yapılacağı için aynı zamanda bir kümelenme projesi olduğunu ifade eden Bayizit, “Dubai TTM’de daha öncesinde bilişim sektörü firmaları yer alıyordu. Buradaki firmalar kısa sürede önemli bir başarı yakalayınca daha büyük bir yere taşındılar. Oluşan boşluğu gıda sektörü firmalarımızla dolduracağız. 27 ay süreyle firmalarımız düşük maliyetlerle ofis ve depo sahibi olacaklar. Gıda firmalarına özel olacağı için merkezi farklı bir şekilde projelendireceğiz. Genelde görüşme masaları ve showroomlar şeklinde tasarlanan merkezi süpermarket formatında düzenleyeceğiz. Bu sayede tüm ürünlerin daha etkin şekilde tanıtımını sağlayacağız” diye konuştu.

116 milyar dolarlık potansiyel

Dubai’nin gıda sektörü açısından önemine değinen Murat Bayizit, “Körfez bölgesindeki gıda sektörünün ticaret hacmi potansiyeli 116 milyar dolar seviyesinde. Dubai, Ortadoğu’nun merkezinde yer alan, Basra ve Afrika’ya açılan önemli bir ticaret noktası. 12 serbest bölgeye sahip. Ayrıca kültürel yakınlığımız da Türk ürünlerini daha cazip bir noktaya taşıyor” diye konuştu.

Sektörde yeni bir dönem başlatacak

Dubai’nin dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Murat Bayizit, şehirde kendi imkanlarıyla ofis açmak isteyen firmaların çok yüksek maliyetlerle karşılaştığını belirterek, “Türk Ticaret Merkezi, firmalarımızın bir araya gelerek masraflarını bölüştükleri ve yüzde 75’lik kısmının da devlet tarafından karşılanacağı bir proje. Ofis, depo gibi giderlerle aylık maliyetlerin 30 bin dolara kadar çıktığı Dubai’de bizler bu imkanı üyelerimize neredeyse Dubai uçak bileti fiyatına sunuyoruz. Dubai Türk Ticaret Merkezi Projemiz, gıda sektörü ihracatımızda yeni bir dönem başlatacak” ifadelerini kullandı.