BTSO’dan Azerbaycan’da ticaret fırsatları için yol haritası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dış ticaret vizyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlediği “İhracat Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları” serisinin dördüncüsünü Azerbaycan odağında gerçekleştirdi. BTSO Hizmet Binası’ndaki toplantıya meclis ve komite üyelerinin yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

34 milyar doları aştı

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, açılış konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların ekonomik iş birliklerinde güçlü bir şekilde yansıdığını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 7,5 milyar dolara ulaştığını belirten Batmaz, “Önümüzde 15 milyar dolarlık bir hedef var. Türkiye, Azerbaycan’da en çok yatırım yapan ülkelerden biri. Karşılıklı yatırımlarımız 34 milyar doları aştı” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Azerbaycan’ın enerji, inşaat, gıda, tekstil ve lojistik alanlarında firmalara büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız ise BTSO Akademi çatısı altında yürütülen çalışmalarla ihracatçıların dış pazarlara daha hazırlıklı adımlar attığını söyledi.

Toplantı, Azerbaycan pazarı hakkında güncel bilgiler ve saha deneyimlerinin paylaşıldığı oturumlarla tamamlandı.