Bulgar firma, dondurulmuş unlu mamuller satın alacak

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlardan bir tanesi de bugün Bulgaristan’dan geldi.

Bu kapsamda Bulgaristan’ın hamur ürünleri pazarında devleşen firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ithalat talebiyle Türk gıda üreticilerinden dondurulmuş unlu mamuller satın alacak.

Bulgar ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda sektöründe ithalat firmalar Listesi

Gıda sektöründe üretim ve ihracat yapan bir Türk firması iseniz binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie Databank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Çeşitli ülke ve sektörde binlerce gıda ithalatçısını bu bilgi bankasında bulabilirsiniz. Forie Databank’ın 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren adresleri, size kolay ve daha az maliyetle yeni ihracat pazarları sunuyor.