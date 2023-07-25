Bulgaristan firması, kimyasal ürünlerde Türk partner arıyor

TurkishExporter'ın global markası ve mobil ihracat uygulaması olarak bilinen Forie'ye ihracat alım ilanı bırakan Bulgar firma, Türkiye'den beyaz ispirto almak istiyor.

Komşumuz ve güçlü ihracat ve ithalat partnerimiz Bulgaristan'da faaliyet gösteren firma kendini "kimyasal hammaddeler ve katkı maddeleri, plastik, gıda ve ilaç ile uğraşan Bulgaristan'dan bir ticaret şirketiyiz." şeklinde tanıtıyor ve Türk şirketleri ile temas kurmak istediğini bildiriyor.

Bulgaristan sizi temsil edebilir

Sofya'da 2003 yılından bu yana ülkesinde pek çok sanayi sektörüne kimyasal maddeler tedarik eden bu Bulgaristan kimya şirketi ile temas kurmak, Türk kimya üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni pazar olabilir. Bu firma ile iletişime geçmek isteyen Dünya Gazetesi okurları ücretsiz demo üyelik talep edebilir.