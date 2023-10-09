Bulgaristan, rigid film satın alacak

58,09 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Bulgaristan’dan bir alım ilanı bugün Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Gıda, tarım ve endüstriyel ürünler gibi sektörlerde ambalaj ve paketleme hizmetleri veren Bulgaristan merkezli firma, ilanında Türkiye’den rigid film satın almak istediğini söyledi. Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Bulgaristan’a kolay ihracat

Bulgar pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Birçok sektörde Bulgaristan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektördeki veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 3920 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3920 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 3920- Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerle birleştirilmemiş, mesnetsiz)