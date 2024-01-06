Bulgaristan, Türkiye'deki kağıt ve karton tedarikçilerini arıyor

Türkiye’nin, 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan bugün Türkiye’deki kağıt ve karton üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Bulgar firma, Türkiye'deki kağıt ve karton tedarikçilerini aradığını belirtti.

Bulgar ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Bulgaristan’a kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Bulgaristan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Bulgaristan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Bulgaristan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor. Ayrıca uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara ulaşıyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.