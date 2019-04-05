Bursa bölgesine 2 yılda 1,9 milyar dolarlık destek

05 Nisan 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türk Eximbank Bursa Şube Müdürü Yasin Okur, 2017 nisan ayında Türk Eximbank’ın Bursa temsilciliğinin şube niteliğine kavuştuğunu hatırlatarak Bursa Şubesi’nin sorumlu olduğu Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik’te Türk Eximbank olarak 2017 yılından bu yana toplam 1,9 milyar dolarlık destek sağladıklarını açıkladı. Bu desteğin 725 milyon dolarlık kısmının sigorta, 1 milyar 176 milyon dolarlık kısmının ise kredi olduğunu belirten Yasin Okur, sağlanan desteklerden yararlanan firmaların yüzde 73’ünün KOBİ statüsünde olduğunu aktardı.

Kredilerin yüzde 20’sinin orta uzun vadeli olduğunu ifade eden Okur, “Bölge ihracatı 2018 yılında yüzde 4.5 azalmasına rağmen, biz bölgemizdeki desteği yüzde 21 oranında artırdık. Buna müteakip de Bursa Şubesi’nde hizmet alan firma sayısını da son bir yılda yüzde 10 artırdık. Sunulan desteğin toplam ihracata oranı yüzde 14 oldu. 2019 yılında da Türkiye geneli ve şubemizde desteklerimizi yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Eximbank, 2019’da ihracatın yüzde 28’ini finanse edecek

Türkiye genelinde sağlanan desteklerin yıllar itibariyle artış trendinde olduğuna işaret eden Okur, “2018 yılında 17.4 milyar dolar sigorta, 26.8 milyar dolar kredi olmak üzere toplamda 44.2 milyar dolarlık kredi sağlanmış olup, Türkiye ihracatının yüzde 26’sı finanse edilmiştir. 2019 yılında ise 19 milyar dolar sigorta, 29.4 milyar dolar kredi olmak üzere toplamda 48.4 milyar dolar bir destek sağlamayı planlıyoruz ve Türkiye ihracatının da yüzde 28’ini finanse etmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Yasin Okur, 2018 yılında toplam 11 bin 72 adet firmaya destek verildiğini, destek sağlanan firmaların yüzde 70’lik kısmının KOBİ’lerden oluştuğunu vurguladı. Okur, “2019 yılında ise hedefimiz 12 bin 500 firmaya ulaşmak. Bunun da yüzde 72’sinin KOBİ olması. Şu anda portföyümüzde bulunan, aktif olan yaklaşık 11 bin adet firmamız var ve ağırlık da KOBİ’lerimizden oluşuyor” diye konuştu.