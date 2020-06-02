Bursa ihracatında mayıs rakamları belli oldu

02 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Pandemi nedeniyle Bursa ihracatında yaşanan daralma mayıs ayında da etkisini gösterdi. Ancak geçen ay yaşanan gerileme nisan ayı verilerine göre göreceli olarak pozitif yönde değişti. Nisan ayında yüzde 64 gerilemeyle 437 milyon dolar olan aylık ihracat mayıs ayında yüzde 60 kayıpla 575 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın 5 ayında Bursa’nın ihracatındaki gerileme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,70 oldu. Bursa’nın 5 aylık ihracatı 4 milyar 579 milyon dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle Bursa, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük ihracatçı kenti kimliğini korudu. Bursa’nın lokomotif sektörü otomotiv endüstrisindeki gerileme mayıs ayında yüzde 67 oldu. 5 aydaki toplam gerileme ise yüzde 32,32 ile 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe mayıs ayı kaybı yüzde 66,61 olurken, 5 aylık gerileme yüzde 32’yi buldu. Tekstil sektöründe ise mayıs ayındaki düşüş yüzde 64,22, 5 aylık gerileme ise yüzde 32,22 oldu. Sektörün 5 aylık toplam ihracatı 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla gerileme İtalya’ya

Koronavirüsün etkili olduğu Avrupa ülkelerine yapılan ihracattaki kayıplar mayıs ayında da sürdü. Ülkeler bazında Bursa’dan yapılan ihracata bakıldığındaysa en fazla kayıp bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89 ile İtalya’ya yaşandı. İtalya’ya yapılan ihracatta 5 aylık gerileme ise yüzde 50 olarak kaydedildi. Mayıs ayında bir diğer yüksek oranlı gerileme İspanya pazarında yaşandı. Mayıs ayındaki gerileme yüzde 79, 5 aylık oran ise yüzde 41 oldu. Bursa’dan Almanya’ya yapılan ihracat mayıs ayında yüzde 54, Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yüzde 78, Fransa’ya 56, Birleşik Krallık’a yapılan ihracat ise yüzde 65 geriledi.

Meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 18 artı

Sanayi mallarının ihracatında gerileme yaşanırken, meyve sebze mamulleri mayıs ayında yüzde 18 artış kaydetti. Sektörün 5 aylık artışı ise yüzde 19 oldu. Yaş meyve sebzede de 5 aylık artış yüzde 14 olarak kaydedildi. Hububat ve bakliyat sektöründe 5 aylık artış yüzde 12,25 oldu. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 gerileme yaşasa da sektörün 5 aylık ihracatı yüzde 35’lik artış kaydetti.