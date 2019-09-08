Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı

08 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Çin’in Hong Kong şehrinde 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Asia Fruit Logistica Fuarı’na info-stant ile katılan UYMSİB, Çin ve tüm Asya pazarına açılmanın kapısı olan fuarda binlerce ziyaretçiye Bursa Siyahı İncir tadımı yaptırdı. UYMSİB, uluslararası taze meyve ve sebze tedarik zincirinin her bağlantısının, yüz yüze temas kurmak ve iş birliği yapmak için tanıştığı en etkili platform olan Asia Fruit Logistica’da Bursa Siyahı İnciri tadımı ile büyük beğeni kazandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2008 yılında Bursa'yı ziyareti sırasında tadına baktığı ve yine kraliyet ailesinden Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın da hamilelik döneminde beğeniyle tükettiği Bursa siyahı inciri, uzun raf ömrü, dış görüntüsü, iriliği, tatlı ve sulu iç yapısıyla biliniyor. Dünyaca ünlü Bursa siyahı inciri, UYMSİB’in koordinatörlüğünde böylece Hong Kong’ta da Türkiye’nin tanıtım elçisi oldu.

Hong Kong’ta düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı’na UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Aşkar’ın yanında UYMSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ve UYMSİB Yönetim Kurulu Üyesi Şendağ Uzun da katıldı. UYMSİB Yönetim Kurulu, fuara Çinli profesyonel alıcılara ikram edilmek üzere toplam 100 kilogram Bursa Siyahı İnciri götürdü.

Türkiye, birçok sebze-meyve üretiminde en büyük üretici

Her mevsimde üretime müsait verimli tarım alanlarına sahip olan ve birçok sebze-meyve türünde dünyada en büyük üretici konumunda yer alan Türkiye, aynı zamanda uzun dönem yetiştiriciliğin yapılabildiği ender ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Sanayi üretimine ve istihdama katkısı nedeniyle önem taşıyan gıda ve tarım sektörü ile doğrudan ilgili olan yaş meyve-sebze sektörü, küresel ve ulusal krizlerden en az etkilenen sektörlerden olması nedeniyle ayrıca avantaja sahip bulunuyor. Bursa Siyahı İnciri de Türkiye yaş meyve-sebze ihracatının önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

UYMSİB, aralarında Bursa Siyahı İnciri’nin de olduğu yaş-meyve sebze ile temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 13,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB, geriye dönük 12 ayda ise 128,3 milyon dolar ihracata imza attı. UYMSİB’in en önemli ihracat pazarları arasında yüzde 80 pay ile AB yer alıyor. UYMSİB, yeni ihracat pazarları kapsamında yer aldığı Hong Kong’da Bursa Siyahı İnciri’ni de tanıtarak Türkiye ihracatını artırmaya çalışıyor.