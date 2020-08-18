"Bursa siyahı" incirin ihracat yolculuğu başladı

18 Ağustos 2020

"Bursa siyahı" için üreticiler 16 Ağustos'ta hasada başlarken ihracat da yapıldı. İlk ihracat Hong Kong'a yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, siyah incirin Bursa ile özdeşleştiğini ve ürüne coğrafi işaret tescil belgesi alındığını belirterek, "İlimiz incir üretimi bakımından üçüncü sırada yer almakta olup, üretilen incirin yüzde 85-90'ı yurt dışına ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 28 bin ton üretimimiz vardı, bunun 20 bin tona yakını ihraç edildi. Bu yıl da 31 bin 500 ton siyah Bursa inciri üretimi bekliyoruz." dedi.

Siyah incirin hasat ve ihracat başlangıç tarihlerinin Valilik tarafından tespit edilerek açıklandığınını söyleyen Akgül, hasat için 16 Ağustos, ihracat için ise 18 Ağustos'un belirlendiğini açıkladı. İlk TIR'ları yükleyip ürünleri yurtdışına göndereceklerini aktaran Akgül, "Şu anda bulunduğumuz köy, Osmangazi ilçemizin Çağlayan köyü. Buradaki bir kooperatif depomuzdan direkt Hong Kong'a incir ihraç edeceğiz. Bu vesileyle hem sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını hem de ilimiz için çok verimli bir sezon olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İncir için tüccarların üreticiye kilogram başına yaklaşık 22 lira ödediğini bildiren Aygül, bu rakamı fazla düşürmeden sezonu sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA