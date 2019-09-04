Bursa’nın 8 aylık ihracat karnesi 9.7 milyar dolar oldu

04 Eylül 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine göre sanayi kenti Bursa, ağustos ayında ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.59 artırdı. Bursa’nın 8 aylık ihracat karnesi ise 9.7 milyar dolar oldu. Bursa, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 8.12 gerileme yaşadı.

Bursa’nın ihracatındaki gerilemede lokomotif sektörlerde yaşanan düşüşler etkili oldu. Bursa dış ticaretinin sürükleyicisi otomotiv endüstrisi 2019’un 8 aylık döneminde yüzde 12,33 gerilemeyle 5 milyar 360 milyon dolarlık ihracata imza attı. Tekstil ve hammaddelerinde de yüzde 2,51 kayıpla 713 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Çelik ihracatında yüzde 27,29, kimyevi maddelerde yüzde 5,40 gerileme yaşanırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 0,03 artışla 1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Makine ve aksamları ihracatı yüzde 5,53 artış kaydederken mobilya, ağaç ve orman ürünleri ihracatında ise yüzde 14’lük bir artış yaşandı. Bursa’nın sektörel bazlı ihracatı değerlendirildiğinde en fazla ihracat artışının yüzde 135,5 ile çimento, cam ve toprak ürünlerinde olduğunu, en yüksek düşüşün ise yüzde 51,54 ile savunma ve havacılık sektörlerinde olduğu görüldü.

Fransa’ya yapılan ihracat ağustos ayında yüzde 78 arttı

Bursa’nın ihracatı ülke bazlı değerlendirildiğinde 2019’un 8 ayında ana pazar Almanya’ya yüzde 15,76’lık kayıpla 1.2 milyar dolarlık ihracat yapıldığı gözlendi. Bursa, ihracatta İtalya’ya yüzde 20,41, Birleşik Krallık’a yüzde 4,67, Belçika’ya yüzde 9,35, Hollanda’ya yüzde 3,19, İspanya’ya yüzde 6,88, Amerika Birleşik Devletleri’ne ise yüzde 24,51’lik kayıp yaşadı. Öte yandan Bursa’dan Fransa’ya yapılan ihracatta yaşanan yüzde 18,49’luk artış dikkat çekti. Fransa’ya Bursa’dan yapılan ihracat da ağustos ayında yüzde 78 artış kaydetti.

Alternatif pazarlardan Irak, Cezayir ile bazı Kuzey Afrika ülkelerine de ihracat artışı yaşanırken, Rusya ve İran pazarlarındaki gerileme sürdü. Bursa’dan Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 7 gerileme yaşanırken, İran’da kayıp yüzde 75,21 oldu. Polonya ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta da kayıplar yaşandı.