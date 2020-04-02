Bursa’nın ihracatı mart ayında yüzde 24 kayıp verdi

02 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Küresel boyutta etkileri devam eden koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında Türkiye ihracatı yüzde 18 gerilerken, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçı kenti Bursa da mart ayında süreçten etkilendi.

Geçen yılın mart ayında 1.4 milyar dolarlık ihracat yapan Bursa, bu yıl mart ayında yüzde 24 gerileyerek 1 milyar 98 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2020’nin ilk 3 ayındaki genel ortalamada ise gerileme yüzde 4,28 oldu. 2019’un ilk 3 ayında Bursa 3 milyar 727 milyon 152 bin dolarlık ihracat yaparken, bu yılın ilk 3 ayında ihracat, toplamda 160 milyon dolar kayıp vererek 3 milyar 567 milyon 653 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Türkiye’deki serbest bölgeler de dahil 26 farklı sektörde 203 yere ihracat yapan Bursa’da en fazla ihracat 149 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldı. Mart ayında Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 15.69, Birleşik Krallık’a yüzde 23.89 gerilerken, Fransa, İspanya ve İtalya’ya yapılan ihracattaki kayıp yüzde 47 oldu. Birleşik Devletlere yapılan ihracat mart ayında yüzde 8.27 gerileme kaydederken, ilk 3 aylık ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.69 artış gösterdi. Doğu Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta gerek mart gerekse ilk 3 aylık dönemde artışlar kaydedildi. Öte yandan Bursa’dan Fas, Tunus, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılan ihracat da mart ayında artış kaydetti.

Otomotiv ihracatı ilk sırada

Bursa’nın ihracatta lokomotif sektörü otomotiv mart ayında 28.60 kayıpla 598 milyon 565 bin dolarlık ihracat yaptı. Yılın ilk 3 ayındaki gerileme ise yüzde 2.97 ile 1 milyar 974 milyon 638 bin dolar oldu. Bursa sanayisinin istihdam deposu hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ise mart ayındaki kayıp yüzde 28.39 ile 108 milyon 339 bin dolar oldu. Yılın ilk 3 ayında ise hazırgiyimciler yüzde 8.43 gerilemeyle 371 milyon 647 bin dolarlık ihracat yaptı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında da mart ayı ihracatı yüzde 29 gerilemeyle 76 milyon dolar oldu. İlk 3 aydaki gerileme yüzde 6.63 olurken, ihracat toplamı 260 milyon 231 bin dolar olarak gerçekleşti. Çelik sektörü mart ayında yüzde 8.46, makine sektörü yüzde 25.36 gerileme yaşarken, mobilya sektörünün ilk 3 aylık ihracatı 0.22 artış ile 143 milyon 266 bin dolar oldu.