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Burundi’de kuru maya üretim tesisi kurulumu teklifi istiyor

Burundi’den irtibata geçen bir firma, unlu mamullerde kullanılan kuru maya üretimi planladıklarını beyanla 300-400 ton/yıl kapasiteli bir tesis için anahtar teslim fiyat teklifi talep etmektedir.

Burundi’de kuru maya üretim tesisi kurulumu teklifi istiyor
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Burundi’den irtibata geçen bir firma, unlu mamullerde kullanılan kuru maya üretimi planladıklarını beyanla 300-400 ton/yıl kapasiteli bir tesis için anahtar teslim fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Bakery Dry Yeast to set up in Burundi

Dir Sir,
Bonjour ,
We are looking for a dry yeast manufacturing machinery and plants.
Our enquiry is to produce commercial baker's dry yeast.
The capacity is 300-400 tons per annum-year of baker's dry yeast.
Please let's know your best offer price.
Thank you

https://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/382071_bakery-dry-yeast-to-set-up-in-burundi
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

turkishexporter ihracat kuru maya Burundi

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