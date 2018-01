Burundi’de kuru maya üretim tesisi kurulumu teklifi istiyor

11 Ocak 2018

Burundi’den irtibata geçen bir firma, unlu mamullerde kullanılan kuru maya üretimi planladıklarını beyanla 300-400 ton/yıl kapasiteli bir tesis için anahtar teslim fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Bakery Dry Yeast to set up in Burundi

Dir Sir,

Bonjour ,

We are looking for a dry yeast manufacturing machinery and plants.

Our enquiry is to produce commercial baker's dry yeast.

The capacity is 300-400 tons per annum-year of baker's dry yeast.

Please let's know your best offer price.

Thank you

https://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/382071_bakery-dry-yeast-to-set-up-in-burundi

