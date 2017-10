Çek firma jokey kıyafetleri ve aksesuarları talep ediyor

06 Ekim 2017

Çekyalı bir firma yağmurluk ve jokey kıyafetleri ile jokey aksesuarları konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear all,

we are in a search of raincoats and horseriding apparel manufacturer.

Would you have contacts of suitable suppliers?

Thank you.

Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371847_horseriding-apparel-and-equipments-required-in-czech-republic

