Çek firması, plastik tabak ithal edecek

Avrupa’nın merkezinde yer alan Çekya’dan bugün bir talep, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Tek kullanımlık ambalajlardan temizlik malzemelerine, oda kokularından ofis malzemelerine birçok farklı ürün kaleminin satışını gerçekleştiren e-ticaret şirketi, Türkiye’den plastik tabak ve benzeri ürünler ithal etmek istediğini ilanlarında belirtti. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Çekya’ya kolay ihracat

Çekya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Plastik, tekstil, hazır giyim, kozmetik, kimyasal ürünler ve birçok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Çekya’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz “Forie DataBank”a yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ve konşimento bilgilerini de talep edebilirsiniz.

GTIP Kodu 392410 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 392410 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 392410 - Plastikten sofra ve mutfak eşyası. Bir üst Kategorisi: 3924- Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası