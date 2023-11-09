Çekyalı firma, kare kutu profil ithal edecek

Türkiye ile ticaret hacmini özellikle Gümrük Birliği’nin tesis edildiği 2004 yılından sonra hızla arttıran Çekya, Türkiye için önemli bir ticari ortak olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin Çekya ile hedeflenen ticaret hacmi 5 milyar dolar olarak belirlenmişken, 2021 yılı itibariyle bu hacim 4,35 milyar dolara ulaştı. Ortaya çıkan bu tabloda, Çekya ve Türk firmalarının ticaret ortaklıklarının giderek arttırdığı görülürken, önceki dönem Çek Cumhuriyeti Endüstri ve Ticaret Bakanı Jan Mládek’in, “Çek şirketleri, Türk yatırımları ile iş ilişkisini daha fazla geliştirmek istiyor. Çek şirketlerinin Türk pazarındaki çıkarları önemli” ifadeleri akıllara geliyor.

Bugün Türkiye ile ticari ilişkilerine son derece önem veren Çekya’dan, Türkiye’deki üreticileri mutlu edecek bir alım isteği geldi. Otomotiv sektörü başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firma, kare kutu profiller satın alacak.

TurkishExporter’a kare kutu profil almak üzere başvuru yapan firma, isteklerini detaylı bir şekilde ilanda belirtti. Bu ithalatçı ile temas kurmak isteyen şirketler bu bağlantıdan özet bilgilere ulaşabilirler.

Bu ithalatçı ile irtibat kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ise hemen ulaşabilir. İlk kez üyelik gerçekleştirecek şirketler ise basic demo hesabı açabilirler.