Çekyalı kumaş toptancısı, Türk kumaşçı arıyor

Ekonomi dünyası yayınlarından Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinden birisi olarak nitelenen Çekya, birçok ekonomi ölçümü ve değerlendirmesine göre en üst sıralarda yer alan bir ülke olarak kabul edilir. Orta Avrupa'da yer alan Çekya, deniz kıyısı olmayan bir kara ülkesidir ve ihracatta ve ithalatta en büyük ticaret ortağı Almanya'dır.

AB üyesi olan ve ama kendi para birimini kullanan Çekya ve Çekya şirketleri ile çalışmak pek çok şirket için önemli bulunan bir pazardır. Bugün TurkishExporter ihracat fırsatları bölümünde, tekstil alt sektörlerden kumaş sekmesinden bir Çekya ilanı yayına girdi.

İlanda alıcı firma özetle şunları yazdı: “I am looking for direct fabric suppliers from Turkey to the Czech Republic. I am looking for a printer, digital printing. Jersey, French terry. Please only I am looking for direct fabric suppliers from Turkey to the Czech Republic. I am looking for a printer, digital printing…”

Türkiye’den doğrudan tedarikçi aradığını yazan bu şirkete, sektörde üretici olan şirketler cevap verebilecek. TurkishExporter ve Forie daha önce hiç üyeliği bulunmayan firmalarında dilerse bu ilanı okuma kredisi satın alabilerek okuyabileceklerdir. Detaylı bilgi almak için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.