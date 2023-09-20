Çelik sektöründe ihracat hedefi 15 milyar dolar

Etkinlikte konuşan ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, inşaat demirinin üretiminden laboratuvar aşaması da dahil tüm aşamalarını takip ederek kayıt altına alacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin (İDİS) 1 Ocak 2024 itibarıyla hayata geçirileceğini söyledi.

İnşaat demiri, üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaret ile kayda alınacağını ve bundan sonra her bir adımda izleneceğini belirten Aslan, “Etiketleme iyi bir şey olur. İstediğin kadar bandrol koy, karekod koy.

Denetim yeterli şekilde çalışmadığı zaman taşınma esnasında kopması sıkıntı olacaktır. Sorumlu üretici olacak” dedi. Adnan Aslan, geçen yıl 21 milyar dolar ihracatla yılı tamamladıklarını hatırlatarak, bu yılı ise 14-15 milyar dolar ihracatla tamamlayacaklarını belirtti. Aslan, “Ton başına ihracatımız 1.050 dolar. İnşaat çeliği ve yarı mamul ihraç etmeyeceğiz, katma değeri yüksek ürünler ihraç edeceğiz” diye konuştu.

Kotalar sıkıntı yaratıyor

Çelik sektörünün en büyük ihtiyacının sermaye olduğuna işaret eden Aslan, şunları söyledi: "Bizim özellikle sıkıntı yaşadığımız ve son 5 yıldır batı tarafında başlayan, dünyadaki korumacı politikaların gittikçe yaygınlaşıyor olması. Özellikle Amerika’da ve Avrupa’da Türkiye’ye karşı alınmış ciddi ticari önlemler var. Öncelikle Amerikalılar çelik ithalatına vergi koymaya başladılar. Halbuki aynı Amerika, daha sonraki yıllarda Japonya gibi, Avrupa gibi, Brezilya gibi ülkelere muafiyet tanıdı ama maalesef Türkiye’ye hala aynı korumacı sistem uygulanmaya devam ediyor. Avrupalılar da bir kota sistemi getirdi. Türkiye maalesef bu kota sisteminden dolayı da negatif etkilenmiş durumda.”