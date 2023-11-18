Cezayir, kumaş üreticisi arıyor

Arap Birliği’nin en büyük 4’üncü ekonomisi özelliğine sahip olan Cezayir, büyük bir tüketici pazarıyla ve gittikçe artan harcama gücüyle, Türkiye ile arasındaki ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanması ile Türk ihracatçılardan sektör fark etmeksizin çeşitli ürünler isteyen Cezayir, bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla bir istekte daha bulundu.

Cezayir’den yazan ithalatçı, ilanlarında Türkiye’den çeşitli kumaşlar satın almak için tedarikçi aradığını belirtti. Cezayirli ithalatçının ilan detaylarını görmek ve iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz.

TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.