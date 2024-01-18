Cezayir, Türk ihracatçılardan yüzey temizleyici talep ediyor

Arap Birliği’nin en büyük 4’üncü ekonomisi özelliğine sahip olan Cezayir, büyük bir tüketici pazarıyla ve gittikçe artan harcama gücüyle, Türkiye ile arasındaki ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Buna göre iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasıyla Türk ihracatçılardan sektör fark etmeksizin çeşitli ürünler isteyen Cezayir, bugün de Türk hijyen sektörüne bir talepte bulundu.

Bu kapsamda çeşitli temizlik ürünlerinin satışını yapan Cezayirli bir e-ticaret firması, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den yüzey temizleyici satın alacağını belirtti.

Cezayirli ithalatçının ilan detaylarını görmek ve iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.

İngiltere pazarına ulaşmanın hızlı ve kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Cezayir pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Cezayir’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

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