Cezayir yemek takımı ithalatı için Türkiye’yi seçti

45 milyonluk nüfusa ve önemli doğalgaz, petrol rezervlerine sahip olan Cezayir, Arap Birliği’nin en büyük 4’üncü ekonomisi konumunda yer alıyor.

Büyük bir tüketici pazarına ve gittikçe artan harcama gücüne sahip olan bu ülke, Türkiye’deki ihracatçılar içinde önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu fırsatları kaçırmak istemeyen ihracatçılar için, Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter'a Cezayir’den bir ithalatçı firma yemek takımı için bir alım ilanı yazdı.

Çatal bıçak takımı, porselen, züccaciye ve yemek takımı gibi pek çok ürünle geniş hizmet yelpazesine sahip Cezayirli firma, toplu olarak yapacağı yemek takımı ithalatı için Türkiye’den porselen üreticileri arıyor.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de basic/demo hesap talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.