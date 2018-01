Cezayirli firma ev mobilyaları ithal edecek

08 Ocak 2018

Cezayir’de ev mobilyaları, elektrikli ev aletleri ve bilgisayar sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir firma, Türk mobilya üreticisi firmalarla irtibata geçmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Home furniture products to supply from Turkey to Algeria

dear we are company from Algeria specialist computer, computer accessory, home appillance and furniture home mobiliya

we have 2 famous brands in. my country we need make factory a cooperate with company Turkish

best regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380936_home-furniture-products-to-supply-from-turkey-to-algeria

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact