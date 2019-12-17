Çiçekçiler 2020'de 125 milyon dolar ihracat hedefliyor

17 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Süs Bitkileri ve Mamulleri üretici ve ihracatçıları, 2020'de 125 milyon dolarlık ihracat hedefledi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Dünya Gazetesi muhabirine, sektörün 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 hedeflerini anlattı.

Geçen 2018 yılında 99.3 milyon dolarlık süs bitkileri ve kesme çiçek ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, 2019 yıl sonu itibariyle de 110 milyon dolar ihracata ulaşacaklarını söyledi.

Süs bitkileri, dış mekan ve kesme çiçek ihracatında 2018 yılına göre yüzde 10-12 artış yaşandığını ifade eden Yılmaz, 83 ülkeye satış yaptıklarını kaydetti. 2020 yılında 125 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini anlatan İsmail Yılmaz, şöyle konuştu.

İKLİM DEĞİŞTİ ÜRETİM ARTTI BİRİM FİYAT DÜŞTÜ

Antalya bölgesinde sonbahar ve kış döneminde mevsim koşullarının sıcak gitmesi nedeniyle üretimde yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Güz döneminde mevsim koşullarının sıcak gitmesi kesme çiçek üretimini artırdı. Dolayısıyla yılbaşında Avrupa ülkelerine yapılan çiçek sevkiyatı birim fiyatlarında ise yüzde 30 düşüşe yol açtı'' dedi.

AVRUPA'NIN YILBAŞI ÇİÇEĞİ ANTALYA'DAN

Türkiye'nin yılda 500 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti.

''Kesme çiçek ihracatından 2019 yılbaşından bugüne kadar 34 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Yılsonu itibariyle bu rakam 37-38 milyon dolara ulaşacak. Sektörün en büyük pazarı olan Hollanda, İngiltere ve Almanya'ya yılbaşında toplam 70 milyon dal kesme çiçek ihracatı yapıldı. Son parti ürünler de yola çıktı. Yılbaşında bu ülkelerin çiçeği Antalya'dan gidiyor. Yılbaşı çiçek ihracatından da 7 milyon dolar döviz girdisi sağlanmış olacak.''

KESME ÇİÇEKTE ANTALYA RAKİPSİZ

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek üretim ve ihracatında Antalya'nın rakipsiz olduğunu vurguladı. Yılmaz, ''Kesme çiçeğin yüzde 50'si Antalya'dan karşılanıyor. Toplam kesme çiçek ihracatının yüzde 55'ni ise Antalya sağlıyor'' dedi.

RUSYA PAZARI BİTTİ

Kesme çiçek ihracatında 2015 yılına kadar Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu ve yıllık 10 milyon dolarlık satış gerçekleştirildiğine dikkat çeken Yılmaz, Rus uçağının düşürülmesinden sonra son 4 yıldır Rusya'ya kesme çiçek ve diğer dış mekan çiçek mamulleri ihracatının durduğunu kaydetti. İsmail Yılmaz, ''Rusya pazarı bizim için büyüyebilecek, gelişebilecek bir pazardı'' diye sözlerini tamamladı.