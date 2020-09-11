Çimento sektörü ihracatı yüzde 38,4 arttı

11 Eylül 2020

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türkiye çimento sektörünün 2020 yılının 8 aylık ihracatı ile üyelerinin 2020 Ocak-Haziran üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı Haziran ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59, iç satışlarda yüzde 71 artış yaşandı.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 29,3 milyon tona çıkarken, pandeminin etkisi nedeniyle son dönemde düşüş gösteren iç satış rakamları ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 6,4’lük bir artışla 22 milyon tona yükseldi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 38,4 oranında artarak 21,4 milyon tonu aştı. Sektörün 2020 Ocak-Ağustos dönemindeki ihracat geliri ise yüzde 24,8 artışla 745,7 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı yüzde 48,2 oranında artarak 11 milyon tona, klinker ihracatı yüzde 29,3 artarak 10,4 milyon tona yükseldi.

2020 yılı Ocak- Ağustos döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülkeler Ukrayna ve Haiti oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayındaki ihracat ile altı aylık iç pazar satış rakamlarını değerlendiren TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka, “Çimento sektörü olarak haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanmayla satışların tekrar artacağı öngörümüzü artan rakamlarda görmüş bulunuyoruz. İç satışlarda son aylarda gördüğümüz düşüşten sonra bu rakamlar umut verici. Pandeminin olumsuz etkisinin yeniden hissedilmesi durumunda çimento sektörünü de kapsayan ekonomik önlemlerin tekrar gündeme alınarak ülke ekonomisinin desteklenmesini umut ediyoruz.” dedi.