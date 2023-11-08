Çınar: İhracatçılar Avrupa’daki daralmaya meydan okuyor

Dr. Çınar, 22,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatının gerçekleşmesinin de sevindirici olduğunu ifade etti. Ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Çınar, şöyle devam etti: “Geçen ay ihracat yüzde 7,4 artarken, ithalattaki artış yüzde 1,3’te kaldı. Bu durumun yurt içinde üretimin artmasından kaynaklandığını düşünebiliriz.

Ocak-Ekim dönemine baktığımızda ise 210,1 milyar dolarla geçen yılın aynı döneminin yüzde 0,3 üzerindeyiz. Avrupa’daki resesyonu gözönünde bulundurduğumuzda artışı başarı olarak yorumlayabiliriz. İhracatçılarımız resesyona adeta meydan okuyor. Geçen ay dış ticaret hacminin yüzde 3,9 artışla 52,5 milyar dolara ulaşmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Öte yandan, Ticaret Bakanımızın özellikle ihracata yönelik devlet yardımları konusunda desteklerin tam iki kat arttığını müjdelemesi sevindirici bir haber.

Ancak bu iyi görünen tabloya rağmen, son dönemde ithalata getirilen ilave vergilerin maliyetlere yansıyacağını ve üreticiyi bir süre sonra zora sokabileceğini belirtmeliyim. İthalat maliyetlerinin Türkiye’nin üretim ve ihracatına etki ettiğini göz ardı edemeyiz. Oysa biz resesyona rağmen tercih edilen ülke olabilmeliyi sürdürmeliyiz. Bu süreçte düşük maliyetli kredilerle ihracatçılarımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Genel maliyetlerin de üreticileri iştahlandırması gerekiyor.”