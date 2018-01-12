Çin'in ABD ile ticaret fazlası, 2017'de rekor kırdı

12 Ocak 2018

Çin'in ABD ile ticarette verdiği fazla 2017 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Çin Gümrük idaresi verilerine göre ABD ile ticarette fazla 2017 yılında, 2015 yılındaki 260,8 milyar dolarlık rekoru aşarak 275,81 milyar dolara ulaştı.

Sadece aralık ayında ABD ile ticarette fazla, Kasım ayındaki 27,87 milyar dolardan 25,55 milyar dolara geriledi.

İhracat beklentilerden hızlı büyüdü

Çin'in ihracatı, ABD doları cinsinden verilerle Aralık ayında beklentilerden daha hızlı büyüdü.

Aralık ayında yüzde 9,5 olması beklenen ihracat artışı yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İhracat, Kasım ayında yüzde 12,3 artmıştı.

Aralık ayında ithalat ise yüzde 13,0-15,0 aralığında olan beklentilerin çok gerisinde, sadece yüzde 4,5 büyüdü. Kasım ayında ithalat yüzde 17,artmıştı.

Aralık ayında ticaret fazlası, 38,5 milyar dolar olan beklentilerin üzerine çıkarak 54,69 milyar dolar oldu.

2017 yılının tamamında ise ihracat yüzde 7,9, ithalat yüzde 15,9 arttı. Ticaret dengesi 422,5 milyar dolar fazla verdi.

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