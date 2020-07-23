Çin'in alüminyum ithalatı 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı

23 Temmuz 2020

Çinli tüccarların denizaşırı piyasalardaki düşük fiyat avantajını kullanmak istemelerine bağlı olarak haziran ayında Çin'in toplam alüminyum ithalatı 288 bin 783 ton oldu.

Mayıs ayında 119 bin 145 ton alüminyum ithal edilmişti.

Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise alüminyum ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 219,2 artarak 816 bin 592 tona çıktı.

Çin'in alüminyum ihracatı ise ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 düşüşle 2,37 milyon ton olarak gerçekleşti.