Çin’in ihracat fazlası rekor kırdı: 11 ayda 1 trilyon doları aştı

Çin’in 2025 Ocak-Kasım döneminde ihracat fazlası 1 trilyon doları geçti. Bu rakam, 10 yıl önceye kıyasla neredeyse iki katına çıkmış durumda. Ancak ülkenin döviz rezervlerinde aynı ölçüde bir yükseliş görülmedi. Analistler bu durumun, fazla gelirin Merkez Bankası rezervlerine eklenmek yerine farklı kanallara kaydığını belirtiyor.

Sermaye dışarı akıyor, yatırım stratejisi değişti

Çinli şirketlerin ticaret fazlasından elde ettikleri gelir artık daha çok yurt dışına yöneliyor. Firmalar kazançlarını dış yatırımlara ayırıyor, yabancı borçlarını azaltıyor ve farklı ülkelerde varlık birikimi yapıyor.

Yatırımların hedef noktalarında Güneydoğu Asya ve Avrupa öne çıkarken; elektrikli araçlar, batarya üretimi, yarı iletkenler ve ilaç sektörü başlıca yatırım alanları arasında.

ABD tahvilleri 17 yılın en düşüğünde

Çin’in ABD Hazine tahvili varlıkları 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, devlet kontrollü rezerv biriktirme döneminden piyasa odaklı sermaye çıkışlarına geçişin işareti olarak yorumlanıyor.

Jeopolitik endişeleri tetikliyor

Devasa ticaret fazlası Çin ekonomisinin dayanıklılığını artırsa da jeopolitik endişeleri tetikliyor. Uzmanlar mevcut hesabın dengelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Çin yönetimi, önümüzdeki yıl yüksek kaliteli ürün ve kritik ekipman ithalatını artırmaya yönelik politikalar uygulayarak sermaye çıkışlarını dengelemeyi hedefliyor.

Ekonomistler, sürdürülebilir büyüme için Çin’in dış pazar bağımlılığını azaltması ve iç talep odaklı modele ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.