Çinliler hangi ülkelere halı satıyor?
Çin, 3 milyar 854 milyon dolarlık halı ihracat ile dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi konumunda. Çin'den sonra dünyaya en çok halıyı Türkiye satıyor.
Çin dünya ihracatının yüzde 23'ünü tek başına yapıyorken Türkiye 2 milyar 819 milyar dolar ihracatla dünyada ikinci büyük halı ihracatçı ülkesi ve pazarın 16,8'ne hakim.
Halı ihracat pazarında büyümek isteyen halı üreticisi ve ihracatçısı şirketler potansiyel ithalat firmaları listesi hazırlayan Forie B2B mobil ihracat platformu, bu bilgilere şu adreste yer veriyor.
TurkishExporter pazar araştırma uzmanlarının 2022 verilerine göre dayalı araştırmasında Çinliler en çok şu 10 ülkeye en çok halı ihracatı yapıyor:
ABD 706.659
Japonya 376.497
Malezya 230.113
S. Arabistan 199.573
Irak 192.953
Avustralya 143.710
Vietnam 132.786
Almanya 120.081
Tayland 117.418
BAE 113.556
Güney Kore 91.326
Bu pazara girmek isteyen ihracatçılar ithalatçı firma listeleri için hemen başvurabilir.
Türkiye halı ihracatçıları ise en çok şu 10 ülkeye ihracat yapıyor:
ABD 843.775
Irak 196.657
İngiltere 144.561
Almanya 134.613
BAE 120.334
S.Arabistan 117.511
Libya 86.574
İsrail 61.237
Kazakistan 49.211
Rusya Fed. 45.252
Malezya 43.718