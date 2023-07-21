Çinliler hangi ülkelere halı satıyor?

Çin dünya ihracatının yüzde 23'ünü tek başına yapıyorken Türkiye 2 milyar 819 milyar dolar ihracatla dünyada ikinci büyük halı ihracatçı ülkesi ve pazarın 16,8'ne hakim.

Halı ihracat pazarında büyümek isteyen halı üreticisi ve ihracatçısı şirketler potansiyel ithalat firmaları listesi hazırlayan Forie B2B mobil ihracat platformu, bu bilgilere şu adreste yer veriyor.

TurkishExporter pazar araştırma uzmanlarının 2022 verilerine göre dayalı araştırmasında Çinliler en çok şu 10 ülkeye en çok halı ihracatı yapıyor:

ABD 706.659

Japonya 376.497

Malezya 230.113

S. Arabistan 199.573

Irak 192.953

Avustralya 143.710

Vietnam 132.786

Almanya 120.081

Tayland 117.418

BAE 113.556

Güney Kore 91.326

Bu pazara girmek isteyen ihracatçılar ithalatçı firma listeleri için hemen başvurabilir.

Türkiye halı ihracatçıları ise en çok şu 10 ülkeye ihracat yapıyor:

ABD 843.775

Irak 196.657

İngiltere 144.561

Almanya 134.613

BAE 120.334

S.Arabistan 117.511

Libya 86.574

İsrail 61.237

Kazakistan 49.211

Rusya Fed. 45.252

Malezya 43.718