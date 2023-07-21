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Çinliler hangi ülkelere halı satıyor?

Çin, 3 milyar 854 milyon dolarlık halı ihracat ile dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi konumunda. Çin'den sonra dünyaya en çok halıyı Türkiye satıyor.

Haber Merkezi
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Çin dünya ihracatının yüzde 23'ünü tek başına yapıyorken Türkiye 2 milyar 819 milyar dolar ihracatla dünyada ikinci büyük halı ihracatçı ülkesi ve pazarın 16,8'ne hakim.

Halı ihracat pazarında büyümek isteyen halı üreticisi ve ihracatçısı şirketler potansiyel ithalat firmaları listesi hazırlayan Forie B2B mobil ihracat platformu, bu bilgilere şu adreste yer veriyor.

TurkishExporter pazar araştırma uzmanlarının 2022 verilerine göre dayalı araştırmasında Çinliler en çok şu 10 ülkeye en çok halı ihracatı yapıyor:

ABD                       706.659

Japonya                   376.497

Malezya                  230.113

S. Arabistan            199.573

Irak                         192.953

Avustralya              143.710

Vietnam                 132.786

Almanya                120.081

Tayland                  117.418

BAE                      113.556

Güney Kore           91.326

Bu pazara girmek isteyen ihracatçılar ithalatçı firma listeleri için hemen başvurabilir. 

Türkiye halı ihracatçıları ise en çok şu 10 ülkeye ihracat yapıyor:

ABD               843.775

Irak                 196.657          

İngiltere          144.561

Almanya         134.613          

BAE               120.334

S.Arabistan     117.511          

Libya                86.574           

İsrail                61.237

Kazakistan      49.211           

Rusya Fed.      45.252

Malezya          43.718