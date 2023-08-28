Demir-çelik sektörleri ihracatta 30 milyar $'ı aşmaya odaklandı

Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 41,2’lik düşüşle 96 milyon dolar oldu. ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Küresel boyutta etkisi hissedilen talep baskısının yılsonuna doğru azalacağını ön görüyoruz” dedi. Demir-çelik sektörleri temmuz ayında Türkiye ihracatına 2,2 milyar dolarlık destek verdi.

Yılın ilk 7 ayında ise 15,8 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörler, küresel talepteki durgunluğa rağmen Türkiye’nin toplam ihracatının da yüzde 12,7’sini üstlenerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Tosyalı, “Özellikle ABD ekonomisinde toparlanma sinyallerinin güçlenmesinin yanı sıra, ASEAN bölgesinde de turizmde beklenen canlanma ile talebin yükselmesini bekliyoruz. Talepteki kıpırdama ile birlikte Türkiye geneli demir çelik sektörlerimizde yılsonunda 30 milyar dolarlık ihracatı yakalamaya ve hatta üzerine çıkmaya çalışacağız” diye konuştu.