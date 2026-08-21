“Denizcilik de dahil her alanda farklı kulvardayız”
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, ağustos ayı meclis toplantısında İzmir’in yurt genelinden farklı olarak denizcilikte kendine özgü bir yapısının bulunduğunu belirterek, "Denizcilik de dahil her alanda farklı bir kulvarda bulunuyoruz" dedi.
İzmir Deniz Ticaret Odası’nın bağımsız bir yapıya kavuşması hedefiyle geçmişte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yusuf Öztürk, mevcut yapı içerisinde bunun mümkün olmadığını ifade etti. İzmir’in diğer kentlerden farklı bir yapısı olduğunu vurgulayan Öztürk, “Burası İzmir, burası farklı bir şehir. Sadece Deniz Ticaret Odası konusunda değil, İzmir her konuda farklı bir kulvarda” dedi.
“Deniz ticaretinde tek seslilik çok önemli”
Bağımsız bir yapının İzmir açısından avantajları olabileceğini ancak konunun Türkiye denizciliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yusuf Öztürk, şubelerin birbirinden bağımsız hareket etmesinin farklı söylemlerin ortaya çıkmasına neden olabileceğini söyledi. Öztürk, “Deniz ticaretinin tek seslilikten oluşması gerektiğini düşünüyorum. Her şubenin bağımsız olduğu bir yapıda Türkiye’nin farklı yerlerinden farklı söylemler ortaya çıkacaktır.
Tek seslilik çok önemli. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın güçlü olmasının nedenlerinden biri de bu” yorumunu yaptı. Şubelerin bütçe kullanımı ve bazı faaliyetlerde daha geniş hareket alanına ihtiyaç duyduğunu da ifade eden Öztürk, özellikle deniz turizminin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması gerektiğine atıfta bulundu. Dünya deniz ticaretindeki güvenlik risklerine de değinen Yusuf Öztürk, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların deniz taşımacılığını giderek daha riskli hale getirdiğini söyledi. Gemiler, limanlar ve ticaret yollarının sektörün temel unsurları olduğunu belirten Öztürk, denizde çalışanların can güvenliğinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurguladı.
Karadeniz’in yanı sıra Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki gelişmelere de dikkat çeken Yusuf Öztürk, “Türkiye’yi tam orta noktada değerlendirdiğinizde aşağı tarafı sıkıntılı, yukarı tarafı sıkıntılı. Çıkış yolu giderek azalıyor” ifadelerini kullandı. Jeopolitik gelişmelerin gemilerin rotalarını ve taşımacılık maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirten Öztürk, özellikle kış ayları öncesinde enerji taşımacılığında yaşanabilecek gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
Öztürk, yeniden aday
Toplantıda yaklaşan oda seçimlerine ilişkin kararını da açıklayan Yusuf Öztürk, 2013’ten bu yana üç dönemdir İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlattı. Öztürk, “Dört yıl önce bir sonraki dönem aday olmayacağımı söylemiştim. Ancak şartlar bugün bizi farklı bir noktaya getirdi” dedi. Yeni dönem için yeniden aday olduğunu açıklayan Öztürk, üyelerin kararının belirleyici olacağını belirterek, “Daha fazla yapabileceğimiz şeyler için üyelerimizin teveccühü lazım. ‘Devam et’ derlerse edeceğiz, ‘yeter artık’ derlerse etmeyeceğiz” diye konuştu.