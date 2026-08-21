“Denizcilik de dahil her alanda farklı kulvardayız”

İzmir Deniz Ticaret Odası’nın bağımsız bir yapıya kavuşma­sı hedefiyle geçmişte çalışma­lar yürüttüklerini anlatan Yusuf Öztürk, mevcut yapı içerisinde bunun mümkün olmadığını ifa­de etti. İzmir’in diğer kentlerden farklı bir yapısı olduğunu vurgu­layan Öztürk, “Burası İzmir, bu­rası farklı bir şehir. Sadece Deniz Ticaret Odası konusunda değil, İzmir her konuda farklı bir kul­varda” dedi.

“Deniz ticaretinde tek seslilik çok önemli”

Bağımsız bir yapının İzmir açısından avantajları olabile­ceğini ancak konunun Türkiye denizciliği açısından da değer­lendirilmesi gerektiğini belirten Yusuf Öztürk, şubelerin birbi­rinden bağımsız hareket etme­sinin farklı söylemlerin ortaya çıkmasına neden olabileceğini söyledi. Öztürk, “Deniz ticareti­nin tek seslilikten oluşması ge­rektiğini düşünüyorum. Her şu­benin bağımsız olduğu bir yapı­da Türkiye’nin farklı yerlerinden farklı söylemler ortaya çıkacak­tır.

Tek seslilik çok önemli. İME­AK Deniz Ticaret Odası’nın güç­lü olmasının nedenlerinden biri de bu” yorumunu yaptı. Şubele­rin bütçe kullanımı ve bazı faali­yetlerde daha geniş hareket ala­nına ihtiyaç duyduğunu da ifade eden Öztürk, özellikle deniz tu­rizminin uluslararası alanda da­ha güçlü tanıtılması gerektiğine atıfta bulundu. Dünya deniz ti­caretindeki güvenlik risklerine de değinen Yusuf Öztürk, Kara­deniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların deniz taşımacılığını giderek daha riskli hale getirdi­ğini söyledi. Gemiler, limanlar ve ticaret yollarının sektörün te­mel unsurları olduğunu belirten Öztürk, denizde çalışanların can güvenliğinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz’in yanı sıra Hür­müz Boğazı, Kızıldeniz ve Babül­mendep çevresindeki gelişmele­re de dikkat çeken Yusuf Öztürk, “Türkiye’yi tam orta noktada değerlendirdiğinizde aşağı ta­rafı sıkıntılı, yukarı tarafı sıkın­tılı. Çıkış yolu giderek azalıyor” ifadelerini kullandı. Jeopolitik gelişmelerin gemilerin rotala­rını ve taşımacılık maliyetleri­ni doğrudan etkilediğini belir­ten Öztürk, özellikle kış ayları öncesinde enerji taşımacılığın­da yaşanabilecek gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, yeniden aday

Toplantıda yaklaşan oda seçimlerine ilişkin kararı­nı da açıklayan Yusuf Öztürk, 2013’ten bu yana üç dönemdir İMEAK DTO İzmir Şubesi Yöne­tim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlattı. Öztürk, “Dört yıl önce bir sonraki dönem aday olmayacağımı söylemiştim. Ancak şartlar bugün bizi fark­lı bir noktaya getirdi” dedi. Yeni dönem için yeniden aday oldu­ğunu açıklayan Öztürk, üyelerin kararının belirleyici olacağını belirterek, “Daha fazla yapabile­ceğimiz şeyler için üyelerimizin teveccühü lazım. ‘Devam et’ der­lerse edeceğiz, ‘yeter artık’ der­lerse etmeyeceğiz” diye konuştu.