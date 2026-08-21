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“Denizcilik de dahil her alanda farklı kulvardayız”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, ağustos ayı meclis toplantısında İzmir’in yurt genelinden farklı olarak denizcilikte kendine özgü bir yapısının bulunduğunu belirterek, "Denizcilik de dahil her alanda farklı bir kulvarda bulunuyoruz" dedi.

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“Denizcilik de dahil her alanda farklı kulvardayız”

İzmir Deniz Ticaret Odası’nın bağımsız bir yapıya kavuşma­sı hedefiyle geçmişte çalışma­lar yürüttüklerini anlatan Yusuf Öztürk, mevcut yapı içerisinde bunun mümkün olmadığını ifa­de etti. İzmir’in diğer kentlerden farklı bir yapısı olduğunu vurgu­layan Öztürk, “Burası İzmir, bu­rası farklı bir şehir. Sadece Deniz Ticaret Odası konusunda değil, İzmir her konuda farklı bir kul­varda” dedi.

“Deniz ticaretinde tek seslilik çok önemli”

Bağımsız bir yapının İzmir açısından avantajları olabile­ceğini ancak konunun Türkiye denizciliği açısından da değer­lendirilmesi gerektiğini belirten Yusuf Öztürk, şubelerin birbi­rinden bağımsız hareket etme­sinin farklı söylemlerin ortaya çıkmasına neden olabileceğini söyledi. Öztürk, “Deniz ticareti­nin tek seslilikten oluşması ge­rektiğini düşünüyorum. Her şu­benin bağımsız olduğu bir yapı­da Türkiye’nin farklı yerlerinden farklı söylemler ortaya çıkacak­tır.

Tek seslilik çok önemli. İME­AK Deniz Ticaret Odası’nın güç­lü olmasının nedenlerinden biri de bu” yorumunu yaptı. Şubele­rin bütçe kullanımı ve bazı faali­yetlerde daha geniş hareket ala­nına ihtiyaç duyduğunu da ifade eden Öztürk, özellikle deniz tu­rizminin uluslararası alanda da­ha güçlü tanıtılması gerektiğine atıfta bulundu. Dünya deniz ti­caretindeki güvenlik risklerine de değinen Yusuf Öztürk, Kara­deniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların deniz taşımacılığını giderek daha riskli hale getirdi­ğini söyledi. Gemiler, limanlar ve ticaret yollarının sektörün te­mel unsurları olduğunu belirten Öztürk, denizde çalışanların can güvenliğinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz’in yanı sıra Hür­müz Boğazı, Kızıldeniz ve Babül­mendep çevresindeki gelişmele­re de dikkat çeken Yusuf Öztürk, “Türkiye’yi tam orta noktada değerlendirdiğinizde aşağı ta­rafı sıkıntılı, yukarı tarafı sıkın­tılı. Çıkış yolu giderek azalıyor” ifadelerini kullandı. Jeopolitik gelişmelerin gemilerin rotala­rını ve taşımacılık maliyetleri­ni doğrudan etkilediğini belir­ten Öztürk, özellikle kış ayları öncesinde enerji taşımacılığın­da yaşanabilecek gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, yeniden aday

Toplantıda yaklaşan oda seçimlerine ilişkin kararı­nı da açıklayan Yusuf Öztürk, 2013’ten bu yana üç dönemdir İMEAK DTO İzmir Şubesi Yöne­tim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlattı. Öztürk, “Dört yıl önce bir sonraki dönem aday olmayacağımı söylemiştim. Ancak şartlar bugün bizi fark­lı bir noktaya getirdi” dedi. Yeni dönem için yeniden aday oldu­ğunu açıklayan Öztürk, üyelerin kararının belirleyici olacağını belirterek, “Daha fazla yapabile­ceğimiz şeyler için üyelerimizin teveccühü lazım. ‘Devam et’ der­lerse edeceğiz, ‘yeter artık’ der­lerse etmeyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR