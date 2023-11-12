Denizden 1,4 milyar dolar ihracat çıktı: Yabancı en çok Türk levreğini sevdi

Ege İhracatçı Birlikleri'nin açıklamasında, Türkiye’nin su ürünleri ihracatının 2023 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu ihracatın yüzde 68'inin Ege Bölgesinden yapıldığı belirtildi.

Levrek zirvede

Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, çipura ihracatının 353 milyon dolar, somon ihracatının 315 milyon dolar, alabalık ihracatının da 96 milyon dolar olduğu bildirildi.

Levreğin yüzde 73’ünün, çipuranın yüzde 78'nin taze ihraç edildiği, somon ihracatının yüzde 74'ünün dondurulmuş olarak gerçekleştiği kaydedildi.

100 ülkeye satılıyor

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’nin 100’den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini ve Avrupa pazarının bir numaralı tedarikçisi konumuna geldiğini belirtti.

Ülkelerin taleplerine ve tüketim alışkanlıklarına göre taze, taze fileto, dondurulmuş, dondurulmuş fileto olarak balıkları işleyip ihraç ettiklerini bildiren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Türk su ürünleri sektörü 2000 yılında 50 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatını 23 yılda yaklaşık 30 kat artırdı. 2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolara 2024 yılında 2 milyar dolara ulaşacak potansiyele sahibiz. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hava kargo seçeneğiyle başta ABD olmak üzere uzak pazarlarda da konumumuzu güçlendiriyoruz."