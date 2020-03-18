Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracatına sınırlama
Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı.
ANKARA(DÜNA)-Koronavirüs sebebiyle dezenfektan maddelere yönelik oluşan talep artışı, Ticaret Bakanlığı'nı bu ürünlerin ihracatıyla ilgili önlem almaya yöneltti.
Bakanlık, kolonya, etil alkol, hidrojen peroksit, dezenfektan ve meltblown kumaş ihracatını ön izne bağladı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile ihracatı ön izne bağlı ürünler listesine 5 yeni ürün eklendi.
Bakanlık bir süre önce de maske ihracatını ön izne bağlayarak, ihracata sınırlama getirmişti. Söz konusu ürünler, sadece İhracat Genel Müdürlüğü ön onayına istinaden ihraç edilebilecek.
Tebliğin yayınından önce gümrük beyannamesi onaylanmış ürünler, ön onaya tabi olmadan ihraç edilebilecek.
İhracatı ön onaya bağlı ürünler listesine eklenen mallar şunlar:
“Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)
Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)”