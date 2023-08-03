Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 15,7 arttı

Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 15,7 artışla 12,38 milyar dolar olurken, ilk 7 aylık açık yüzde 18,2 artışla 73,6 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, %8,4 oranında artarak 20 milyar 93 milyon dolar, ithalat, %11,1 oranında artarak 32 milyar 476 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %10,0 oranında artarak 52 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 2,8 arttı

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, %0,6 oranında azalarak 143 milyar 435 milyon dolar, ithalat, %5,1 oranında artarak 217 milyar 52 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %2,8 oranında artarak 360 milyar 487 milyon dolar oldu

2023 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,5 puan azalarak %61,9 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,7 puan azalarak %68,8 olurken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,6 puan azalarak %75,5 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 677 milyon dolar), İtalya (1 milyar 103 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 101 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı %48,0 oldu.

Temmuz ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (4 milyar 602 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 736 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 841 milyon dolar) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %62,4 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 627 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 398 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 30 milyon dolar) oldu.

Temmuz ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (10 milyar 29 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 648 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (7 milyar 348 milyon dolar) oldu

Temmuz ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 10 milyar 313 milyon dolarla (%1,2 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 762 milyon dolarla (%8,0 artış) “Tüketim Malları" ve 2 milyar 448 milyon dolarla (%29,3 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

En çok ihracat İmalat Sanayi sektöründe

Temmuz ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 22 milyar 622 milyon dolarla (%3,9 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 124 milyon dolarla (%54,7 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 4 milyar 715 milyon dolarla (%99,7 artış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.

Temmuz ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %92,9 (18 milyar 676 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %5,0 (1 milyar 10 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,6 (314 milyon dolar) oldu.

Temmuz ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %84,5 (27 milyar 447 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %9,2 (2 milyar 995 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %3,5 (1 milyar 123 milyon dolar) oldu.