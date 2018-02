Dizel motor yedek parçaları ithal edecek

09 Şubat 2018

Guatemala’da oto yedek parça çeşitleri satıcısı bir firma, dizel motorlara ait yedek parçalar ile enjektör sistemi yedek parçaları konusunda çalışabileceği tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Diesel injection systems spares to export to Guatemala

Salam. I’m representating **** company.

We are located originally in Guatemala ad we are expanding our market in Central America

region. So we are interested to buy or import turbo and diesel injection systems spares.

So we need to know:

a. Which product do you have? Pls we need samples in pics.

b. Prices

c. Time and cost of importation from Turkey to Guatemala. If is possible door to door.

d. Which kind of quality are you trading to now?

We are looking for turbo diesel parts and spare, and diesel fuel inyection system parts and spares.

Grateful mütesekkir.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/384802_diesel-injection-systems-spares-to-export-to-guatemala

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact