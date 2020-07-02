DKİB, Eximbank kredilerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor

02 Temmuz 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından, bölge ihracatçı firmalarının Eximbank kredi ve programlarından daha fazla faydalanabilmesi, finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdağan, Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat Babuşçu ve Birlik Genel Sekreteri İdris Çevik'in katılımları ile online olarak webinar üzerinden ihracatçılara Eximbank kredileri konusunda sunum yapıldı.

Toplantıya katılan Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat Babuşçu'nun pandemi döneminde ihracatçılar için hazırlanan kredi paketleri, sigorta imkanları ve finansman olanakları hakkında detaylı bilgi verdiği sunumun ardından toplantı soru-cevap kısmıyla devam etti. Toplantıya katılan bölge ihracatçıları Eximbank tarafından sağlanan farklı imkanlar hakkında sorularını ileterek akıllarındaki soru işaretlerine cevap buldu, yaşanan sorunları ve önerilerini aktardı.

Toplantının pandemi dönemi finansman olanakları açısından ihracatçılara büyük yararı olacağını söyleyen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan, Eximbank’ın ihracatçılara en düşük faiz oranında kredi kullandıran banka olduğunun ve ihracatçılar için özel olarak hazırlanan reeskont kredilerinde vadenin 2 yıla çıkarılarak Kredi Garanti Fonu üzerinden hazine kefalet desteği sağlandığının altını çizdi. Şubenin açılması için DKİB tarafından büyük çaba sarf edildiğini hatırlatan Gürdoğan, Eximbank olanaklarının tanıtıldığı bu toplantıların periyodik aralıklarla ileriki tarihlerde de düzenlenmeye devam edeceğini, şu anda piyasada ihracatçıya en uygun şartlardan kredi sunan bankanın Eximbank olması nedeniyle, amaçlarının bölgedeki tüm ihracatçıların Eximbank imkanlarından istifade etmesini sağlamak olduğunu belirtti.