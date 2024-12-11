Doğu Karadeniz-Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleri 2024 ihracat hacmi: 32,9 milyon dolar
Doğa Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2024 yılı ocak-kasım döneminde Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracata yönelik verilerini açıkladı. Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın en çok ihracat yapılan ilk üç Türk Devletleri Teşkilatı ülkesi olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu dönemde 32,9 milyon dolarlık ticaret yapıldığı belirtildi.
Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 25 sektörden ihracat gerçekleştirildiği bildiren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2024'ün ilk 11 ayında yapılan ihracattan 32 milyon 934 bin 728 dolar kazanç elde edildiğini açıkladı.
Doğu Karadeniz'den en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan olarak sıralandı.
Hububat, bakliyat, unlu mamuller ve çikolata
En fazla ihracat gerçekleştirilen sektör, 4 milyon 419 bin 455 dolarla hububat, bakliyat, unlu mamuller ve çikolata ürünleri oldu. Bu ürünleri, 4 milyon 374 bin 376 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 3 milyon 146 bin 57 dolarla mobilya ve ağaç mamulleri takip etti.
Doğu Karadeniz'den yılın 11 ayında Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine en fazla ihracat Trabzon'dan gerçekleştirildi. Trabzon'dan bu dönem Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 12 milyon 28 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkelere bölgeden yapılan ihracatın değerde yüzde 37'lik kısmı Trabzon'dan oldu.